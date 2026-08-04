Ensemble Paris Opéra Eglise Notre-Dame de l’Assomption Mesquer
samedi 22 août 2026 · Eglise Notre-Dame de l'Assomption · Mesquer
Informations pratiques
Mesquer
Ensemble Paris Opéra
Eglise Notre-Dame de l’Assomption Avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Opera Sinfonia présente un programme mêlant les plus célèbres airs et duos du répertoire lyrique
et sacré. Verdi, Puccini, Gounod, Bellini… interprétés par deux voix d’exception.
Clémence Lévy, soprano, et Matthieu Justine, ténor, vous transporteront au cœur des plus
grandes pages de l’opéra dans un écrin intimiste, accompagnés par les musiciens de l’Ensemble
Paris Opéra.
Au programme airs et duos de Verdi, Puccini, Gounod, Bellini, et de belles pages du répertoire
sacré.
Avec Clémence Lévy, soprano — Matthieu Justine, ténor — Laurence Stricker, flûte — JeanBaptiste Courtin, violon — François Martigné, alto — Guillaume Martigné, violoncelle.
Une parenthèse lyrique et sacrée, le temps d’une soirée inoubliable.
Entrée libre. Libre participation aux frais. .
Eglise Notre-Dame de l’Assomption Avenue de Bretagne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 79 70 98 22 opera.sinfonia@orange.fr
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English :
L’événement Ensemble Paris Opéra Mesquer a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44
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