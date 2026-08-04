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Ensemble Paris Opéra Eglise Notre-Dame de l’Assomption Mesquer

samedi 22 août 2026 · Eglise Notre-Dame de l'Assomption · Mesquer

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Eglise Notre-Dame de l'Assomption
Adresse
Avenue de Bretagne
Ville
44420 Mesquer
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Mesquer

Ensemble Paris Opéra

Eglise Notre-Dame de l’Assomption Avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Opera Sinfonia présente un programme mêlant les plus célèbres airs et duos du répertoire lyrique 
et sacré. Verdi, Puccini, Gounod, Bellini… interprétés par deux voix d’exception.
Clémence Lévy, soprano, et Matthieu Justine, ténor, vous transporteront au cœur des plus 
grandes pages de l’opéra dans un écrin intimiste, accompagnés par les musiciens de l’Ensemble 
Paris Opéra.
Au programme airs et duos de Verdi, Puccini, Gounod, Bellini, et de belles pages du répertoire 
sacré.
Avec Clémence Lévy, soprano — Matthieu Justine, ténor — Laurence Stricker, flûte — JeanBaptiste Courtin, violon — François Martigné, alto — Guillaume Martigné, violoncelle.
Une parenthèse lyrique et sacrée, le temps d’une soirée inoubliable.

Entrée libre. Libre participation aux frais.   .

Eglise Notre-Dame de l’Assomption Avenue de Bretagne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 79 70 98 22  opera.sinfonia@orange.fr

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English :

L’événement Ensemble Paris Opéra Mesquer a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44

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