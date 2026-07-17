Ensemble Symphonique de Genève, Victoria Hall, Genève

Informations pratiques

Ensemble Symphonique de Genève Jeudi 1 octobre, 19h30 Victoria Hall

Espace Ville de Genève, Grütli, Genève Tourisme, Cité Seniors, Centrale Billetterie T 0800 418 418 (Suisse), T +41 22 418 36 18 (Etranger)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T19:30:00+02:00 – 2026-10-01T21:30:00+02:00

Fin : 2026-10-01T19:30:00+02:00 – 2026-10-01T21:30:00+02:00

Sergey Ostrovsky direction

Arne Zeller violoncelle

Antonín Dvořák

Danses slaves, op. 72, n° 1 et n° 2, op. 46, n° 8

Concerto pour violoncelle et orchestre, op. 104

Symphonie n° 9 en mi mineur, op. 95, «Du Nouveau Monde»

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/ »}, {« type »: « phone », « value »: « +41800 418 418 »}, {« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch »}, {« type »: « phone », « value »: « +41 58 568 29 00 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

L’Ensemble Symphonique de Genève présente le concert d’ouverture de sa saison dédié à Dvořák avec trois œuvres majeures du compositeur jeudi 1er octobre à 19h30

DR