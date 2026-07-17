Ensemble Symphonique de Genève, Victoria Hall, Genève
jeudi 1 octobre 2026 · Victoria Hall · Genève
Informations pratiques
Ensemble Symphonique de Genève Jeudi 1 octobre, 19h30 Victoria Hall
Espace Ville de Genève, Grütli, Genève Tourisme, Cité Seniors, Centrale Billetterie T 0800 418 418 (Suisse), T +41 22 418 36 18 (Etranger)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T19:30:00+02:00 – 2026-10-01T21:30:00+02:00
Fin : 2026-10-01T19:30:00+02:00 – 2026-10-01T21:30:00+02:00
Sergey Ostrovsky direction
Arne Zeller violoncelle
Antonín Dvořák
Danses slaves, op. 72, n° 1 et n° 2, op. 46, n° 8
Concerto pour violoncelle et orchestre, op. 104
Symphonie n° 9 en mi mineur, op. 95, «Du Nouveau Monde»
Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/ »}, {« type »: « phone », « value »: « +41800 418 418 »}, {« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch »}, {« type »: « phone », « value »: « +41 58 568 29 00 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/
L’Ensemble Symphonique de Genève présente le concert d’ouverture de sa saison dédié à Dvořák avec trois œuvres majeures du compositeur jeudi 1er octobre à 19h30
DR
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