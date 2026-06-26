Entomologie appliquée Parc de la Crapaudine Nantes
Entomologie appliquée Parc de la Crapaudine Nantes mercredi 1 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-01 14:00 – 17:30
Gratuit : non Tout public
Découvrez les petites bêtes qui arpentent le Parc potager de la Crapaudine, grâce à plusieurs diagnostics scientifiques réalisés par Cécile Plantive dans les parcs et jardins nantais. En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc de la Crapaudine???? Découvrez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026
Parc de la Crapaudine Nantes Sud Nantes 44200
02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr
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