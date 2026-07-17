Entraînements de course à pied, Stade des Fraisiers, Genève

Informations pratiques

Entraînements de course à pied 25 août – 13 octobre, les mardis Stade des Fraisiers

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-25T19:15:00+02:00 – 2026-08-25T20:15:00+02:00

Fin : 2026-10-13T19:15:00+02:00 – 2026-10-13T20:15:00+02:00

Encadrés par l’association Team Eticha, les entraînements sont ouverts à toutes et à tous, quelque soit votre niveau.

Stade des Fraisiers Chemin des Verjus Genève 1212 Grand-Lancy Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/sport/entrainement-runaire-2026/1cf9534c-e693-40cd-a072-01d8a19715ed/events/395192 »}]

Afin de se préparer à la 5e édition de la Run’Aire, huit entraînements en commun auront lieu tous les mardis, du 25 août au 13 octobre.

Alain Grosclaude