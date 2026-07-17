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Entraînements de course à pied, Stade des Fraisiers, Genève

mardi 25 août 2026 · Stade des Fraisiers · Genève

Entraînements de course à pied, Stade des Fraisiers, Genève

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Lieu
Stade des Fraisiers
Adresse
Chemin des Verjus
Ville
1212 Genève
Tarif
Gratuit

Entraînements de course à pied 25 août – 13 octobre, les mardis Stade des Fraisiers

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-25T19:15:00+02:00 – 2026-08-25T20:15:00+02:00
Fin : 2026-10-13T19:15:00+02:00 – 2026-10-13T20:15:00+02:00

Encadrés par l’association Team Eticha, les entraînements sont ouverts à toutes et à tous, quelque soit votre niveau.

Stade des Fraisiers Chemin des Verjus Genève 1212 Grand-Lancy Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/sport/entrainement-runaire-2026/1cf9534c-e693-40cd-a072-01d8a19715ed/events/395192 »}]
Afin de se préparer à la 5e édition de la Run’Aire, huit entraînements en commun auront lieu tous les mardis, du 25 août au 13 octobre.

Alain Grosclaude

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