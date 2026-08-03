Entre chien et loup au fond vers la table de pique-nique Paimpont
lundi 3 août 2026 · au fond vers la table de pique-nique · Paimpont
Informations pratiques
Paimpont
Entre chien et loup
au fond vers la table de pique-nique Parking P1 (rue des forges) Paimpont Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 20:30:00
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-08-03
Tous les lundis et mercredi soir d’août, découvrez la biodiversité (extra)ordinaire qui peuple Paimpont ses oiseaux, ses arbres, ses plantes rares. A la tombée du jour, quand la pénombre s’installe et que les chiens pourraient passer pour des loups, une autre nature se réveille observez les chauves-souris, écoutez le cri de l’effraie des clochers, entendez le bruit des feuilles du tremble et sentez le doux parfum des roses le soir, dans une découverte sensorielle de la riche biodiversité ordinaire . .
au fond vers la table de pique-nique Parking P1 (rue des forges) Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 84 45 62 71
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English :
L’événement Entre chien et loup Paimpont a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de Brocéliande
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