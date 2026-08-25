ENTRE CIEL ET TERRE Saint-Flour-de-Mercoire
samedi 28 novembre 2026 · Saint-Flour-de-Mercoire
Informations pratiques
Saint-Flour-de-Mercoire
ENTRE CIEL ET TERRE
Saint-Flour-de-Mercoire Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 20:00:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Comédie sociale. Il y a cette femme, qui aimerait prendre son envol mais qui ne sait plus vraiment pourquoi. Il y a cet homme, qui souhaite côtoyer les étoiles. Il y a cet autre, qui essaye de défendre ses idéaux contre l’esprit étroit de celles et ceux qui l’entourent.
Trois âmes, prises entre ciel et terre.
Une comédie humaine, engagée et sincère sur l’importance du vivre-ensemble…
Comédie sociale. Il y a cette femme, qui aimerait prendre son envol mais qui ne sait plus vraiment pourquoi. Il y a cet homme, qui souhaite côtoyer les étoiles. Il y a cet autre, qui essaye de défendre ses idéaux contre l’esprit étroit de celles et ceux qui l’entourent.
Deux fous et une folle ? Deux rêveurs et une rêveuse ?
Trois âmes, prises entre ciel et terre.
Avec cette pièce, Myriam Martel et Luc Vella nous invitent à faire une balade douce et loufoque dans le monde des instituts médico-psychologiques.
Une comédie humaine, engagée et sincère sur l’importance du vivre-ensemble et du soin porté à la santé mentale.
Jeu Cyril Bienvenu, Myriam Martel , Luc Vella
Création lumières Tom Beaulaigue
Mise en scène Laura Monfort
Sur réservation. .
Saint-Flour-de-Mercoire 48300 Lozère Occitanie +33 6 78 97 15 74 lescantonniers48@gmail.com
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English :
Social comedy. There’s this woman who would like to spread her wings, but she’s not really sure why anymore. There’s this man who wants to reach for the stars. There’s another who tries to defend his ideals against the narrow-mindedness of those around him.
Three souls, caught between heaven and earth.
A human comedy—committed and sincere—about the importance of living together…
L’événement ENTRE CIEL ET TERRE Saint-Flour-de-Mercoire a été mis à jour le 2026-08-25 par 48-OT Langogne
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