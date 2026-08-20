Entre crise et régulation. L’horlogerie genevoise dans la crise et la réorganisation de la branche horlogère des années 1930, Musée d’art et d’histoire, Genève
jeudi 12 novembre 2026 · Musée d'art et d'histoire · Genève
Informations pratiques
Entre crise et régulation. L’horlogerie genevoise dans la crise et la réorganisation de la branche horlogère des années 1930 Jeudi 12 novembre, 18h00 Musée d’art et d’histoire
Prix libre, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-12T18:00:00+01:00 – 2026-11-12T19:00:00+01:00
Fin : 2026-11-12T18:00:00+01:00 – 2026-11-12T19:00:00+01:00
Spécialiste de la crise horlogère des années 1930, l’historien Johann Boillat aborde les enjeux de la restructuration du secteur de la mesure du temps en Suisse et à Genève après le Krach boursier de 1929, avec pour témoin une précieuse montre-broche helvético-américaine aux finitions genevoises.
Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/selection/timeslotpass?productId=10229297060866>mStepTracking=true »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Rencontre – Regarder deux fois
DR
À voir aussi à Genève
- Visite flash pause déjeuner, Musée Rath, Genève 21 août 2026
- L’Orchestre de Chambre de Genève, Scène Ella Fitzgerald, Genève 21 août 2026
- Atelier Créez Votre Tablette de Chocolat, Autre lieu, Genève 22 août 2026
- Le Massacre de la Saint-Barthélemy, Musée international de la Réforme, Genève 22 août 2026
- Lecture pour enfants par l’autrice Noemi Michel, Théâtre de l’Orangerie, Genève 22 août 2026