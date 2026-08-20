Entre crise et régulation. L’horlogerie genevoise dans la crise et la réorganisation de la branche horlogère des années 1930, Musée d’art et d’histoire, Genève

Informations pratiques

Entre crise et régulation. L’horlogerie genevoise dans la crise et la réorganisation de la branche horlogère des années 1930 Jeudi 12 novembre, 18h00 Musée d’art et d’histoire

Prix libre, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-12T18:00:00+01:00 – 2026-11-12T19:00:00+01:00

Fin : 2026-11-12T18:00:00+01:00 – 2026-11-12T19:00:00+01:00

Spécialiste de la crise horlogère des années 1930, l’historien Johann Boillat aborde les enjeux de la restructuration du secteur de la mesure du temps en Suisse et à Genève après le Krach boursier de 1929, avec pour témoin une précieuse montre-broche helvético-américaine aux finitions genevoises.

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/selection/timeslotpass?productId=10229297060866>mStepTracking=true »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

Rencontre – Regarder deux fois

DR