Entre forêt et patrimoine balade au Bourg-Saint-Léonard Parking du Château Gouffern en Auge
Entre forêt et patrimoine balade au Bourg-Saint-Léonard Parking du Château Gouffern en Auge mercredi 8 juillet 2026.
Entre forêt et patrimoine balade au Bourg-Saint-Léonard
Parking du Château Le Bourg Saint-Léonard Gouffern en Auge Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 17:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Accompagnés d’une guide conférencière, partez à la découverte de la forêt autour du château du Bourg-Saint-Léonard. Entre légendes de la forêt, jeu pour reconnaître les arbres et lecture de paysage, cette balade allie nature et découverte.
La visite se prolonge par un aperçu de l’église de Fougy, connue pour ses plafonds peints.
Une expérience conviviale, entre patrimoine et grand air !
Randonnée guidée
Mercredi 8 juillet 14h
Durée 3h / 7 km
Gouffern-en-Auge- Le Bourg-Saint-Léonard- Parking du château du Bourg-Saint-Léonard
Tout public à partir de 8 ans
Tarifs: 3€/adulte 2€/réduit (demandeurs d’emploi) gratuit pour les de 18 ans
Réservation obligatoire .
Parking du Château Le Bourg Saint-Léonard Gouffern en Auge 61310 Orne Normandie +33 7 85 51 24 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Entre forêt et patrimoine balade au Bourg-Saint-Léonard
L’événement Entre forêt et patrimoine balade au Bourg-Saint-Léonard Gouffern en Auge a été mis à jour le 2026-03-06 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault