Entre forêt et patrimoine balade au Bourg-Saint-Léonard Parking du Château Gouffern en Auge

Entre forêt et patrimoine balade au Bourg-Saint-Léonard

Parking du Château Le Bourg Saint-Léonard Gouffern en Auge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Accompagnés d’une guide conférencière, partez à la découverte de la forêt autour du château du Bourg-Saint-Léonard. Entre légendes de la forêt, jeu pour reconnaître les arbres et lecture de paysage, cette balade allie nature et découverte.

La visite se prolonge par un aperçu de l’église de Fougy, connue pour ses plafonds peints.

Une expérience conviviale, entre patrimoine et grand air !

Randonnée guidée

Mercredi 8 juillet 14h

Durée 3h / 7 km

Gouffern-en-Auge- Le Bourg-Saint-Léonard- Parking du château du Bourg-Saint-Léonard

Tout public à partir de 8 ans

Tarifs: 3€/adulte 2€/réduit (demandeurs d’emploi) gratuit pour les de 18 ans

Réservation obligatoire .

Parking du Château Le Bourg Saint-Léonard Gouffern en Auge 61310 Orne Normandie +33 7 85 51 24 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Entre forêt et patrimoine balade au Bourg-Saint-Léonard

L’événement Entre forêt et patrimoine balade au Bourg-Saint-Léonard Gouffern en Auge a été mis à jour le 2026-03-06 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault