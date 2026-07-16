Entre les Mondes – Patrimoine de la photographie et immersion artistique, Prieuré Saint-Saturnin – Musée Grataloup, Chevreuse

Informations pratiques

Entre les Mondes – Patrimoine de la photographie et immersion artistique 19 et 20 septembre Prieuré Saint-Saturnin – Musée Grataloup Yvelines

Bien apporter vos smartphones et écouteurs de smartphone pour l’écoute des podcasts – Tarif exceptionnel Journées du Patrimoine : 6 € pour tous les visiteurs à partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Entre les Mondes

Patrimoine photographique, expérience immersive et dialogue entre les arts

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026 consacrées au patrimoine photographique, le Musée GRATALOUP présente Entre les Mondes, une exposition immersive réunissant les œuvres du peintre GRATALOUP et les photographies d’Antoine POUPEL.

Le parcours propose une traversée sensible entre peinture, photographie, musique et lumière. Les images d’Antoine POUPEL — connues notamment pour son travail auprès du théâtre équestre Zingaro et du Crazy Horse — dialoguent avec l’univers symbolique et lumineux de GRATALOUP autour du thème du passage, de l’apparition et de la métamorphose.

L’exposition est accompagnée de podcasts immersifs, de contenus bilingues, adaptés au jeune public ainsi que d’un spectacle son et lumière projeté dans les voûtes du prieuré.

L’ensemble invite le visiteur à vivre l’art comme une expérience sensorielle et contemplative plutôt qu’une simple visite d’exposition.

Prieuré Saint-Saturnin – Musée Grataloup 3 rue de l’Église 78460 Chevreuse Chevreuse 78460 Yvelines Île-de-France https://www.museegrataloup.fr/ https://www.facebook.com/grataloupmusee/;https://www.instagram.com/grataloupmusee/?fbclid=IwAR3smTXn8v-jW6v1tTBd7EADBmm54l4gfs-ldgKauig_AFy1FQJjXU1V1DA [{« link »: « https://www.museegrataloup.fr/ »}, {« link »: « https://www.museegrataloup.fr/exposition-entre-les-mondes »}, {« link »: « https://www.grataloup.fr/ »}, {« link »: « https://www.antoinepoupel.com/ »}] Prieuré du Xè siècle situé dans le coeur historique de la ville de Chevreuse. Le musée GRATALOUP est installé dans la chapelle du Prieuré, seule partie subsistante du prieuré Saint-Saturnin. Il est possible d’écouter l’historique du lieu grâce au scan d’un flash code conduisant à un podcast musical sur l’historique du lieu. Acquisition de cartes postales du lieu possible à la boutique du musée. A voir, les vestiges de l’ancien prieuré dans le jardin du musée GRATALOUP. Parking de l’église devant le prieuré. Accès possible RER B Saint-Rémy lès Chevreuse – trotinettes disponibles devant le RER jusqu’à Chevreuse (20 minutes environ), à pied ou TàD

Exposition « Entre les Mondes – Patrimoine de la photographie et immersion artistique »

©grataloupeditions