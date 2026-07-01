Visite de l’église avec feuillets et audioguides sur téléphone portable., Église Saint-Martin, Chevreuse

Informations pratiques

Visite de l’église avec feuillets et audioguides sur téléphone portable. 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de l’église, construite au Moyen Age, au pied du château et agrandie au XVIe siècle, avec de beaux vitraux et peintures.

Feuillets et audioguide sur appli smartphone

Des feuillets et documentation seront disponibles pour guider votre visite. Vous pouvez également profiter d’une visite audio-guidée en flashant le code wiguide.com qui est à votre disposition au fond du chœur.

Église Saint-Martin Place Charles de Gaulle 78460 Chevreuse Chevreuse 78460 Yvelines Île-de-France Église construite au Moyen Age, au pied du château et agrandie au XVIe siècle, avec de beaux vitraux et peintures. Gare RER B de Saint-Rémy-lès-Chevreuse à 3 km

Visite libre

© H Blanchet