Entre mots et notes Saint-Georges-de-Didonne
vendredi 18 septembre 2026 · Saint-Georges-de-Didonne
Informations pratiques
Saint-Georges-de-Didonne
Entre mots et notes
Promenade Charles Martel Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Venez partager un moment de détente et de convivialité lors de l’animation Entre Mots et Notes, sur la promenade Charles Martel, autour du banc arrondi.
.
Promenade Charles Martel Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 19 42 mediatheque@sgdd.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and share a moment of relaxation and conviviality at Entre Mots et Notes, on the Promenade Charles Martel, around the rounded bench.
L’événement Entre mots et notes Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-08-18 par Royan Atlantique
À voir aussi à Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime)
- Coupe de France Jeu provençal Boulodrome Jojo Gaudin Saint-Georges-de-Didonne 12 septembre 2026
- Exposition Les phares de Saint-Georges Espace Maggy Martel Saint-Georges-de-Didonne 14 septembre 2026
- Les ateliers de la ludothèque: Éloquence Ludothèque Saint-Georges-de-Didonne 19 septembre 2026
- Portes ouvertes Journées Européennes du Patrimoine Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne 19 septembre 2026
- Portes ouvertes au parc de l’estuaire, Le parc de l’Estuaire, Saint-Georges-de-Didonne 19 septembre 2026