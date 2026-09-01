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AGENDA · Saint-Georges-de-Didonne

Entre mots et notes Saint-Georges-de-Didonne

vendredi 18 septembre 2026 · Saint-Georges-de-Didonne

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Promenade Charles Martel
Ville
17110 Saint-Georges-de-Didonne
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Georges-de-Didonne

Entre mots et notes

Promenade Charles Martel Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Venez partager un moment de détente et de convivialité lors de l’animation Entre Mots et Notes, sur la promenade Charles Martel, autour du banc arrondi.
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Promenade Charles Martel Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 19 42  mediatheque@sgdd.fr

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English :

Come and share a moment of relaxation and conviviality at Entre Mots et Notes, on the Promenade Charles Martel, around the rounded bench.

L’événement Entre mots et notes Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-08-18 par Royan Atlantique

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