UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Georges-de-Didonne

Exposition Les phares de Saint-Georges Espace Maggy Martel Saint-Georges-de-Didonne

lundi 14 septembre 2026 · Espace Maggy Martel · Saint-Georges-de-Didonne

Informations pratiques

Début
lundi 14 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Espace Maggy Martel
Adresse
7 boulevard Michelet
Ville
17110 Saint-Georges-de-Didonne
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Georges-de-Didonne

Exposition Les phares de Saint-Georges

Espace Maggy Martel 7 boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-14

Une exposition en lien avec les journées du Patrimoine. C’est le patrimoine de Saint-Georges qui se donne à voir.
  .

Espace Maggy Martel 7 boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   erick.mouton@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An exhibition in conjunction with Heritage Days. The heritage of Saint-Georges is on display.

L’événement Exposition Les phares de Saint-Georges Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-08-18 par Royan Atlantique

À voir aussi à Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime)