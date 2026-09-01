Exposition Les phares de Saint-Georges Espace Maggy Martel Saint-Georges-de-Didonne
lundi 14 septembre 2026 · Espace Maggy Martel · Saint-Georges-de-Didonne
Informations pratiques
Saint-Georges-de-Didonne
Exposition Les phares de Saint-Georges
Espace Maggy Martel 7 boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-14
Une exposition en lien avec les journées du Patrimoine. C’est le patrimoine de Saint-Georges qui se donne à voir.
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Espace Maggy Martel 7 boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine erick.mouton@orange.fr
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English :
An exhibition in conjunction with Heritage Days. The heritage of Saint-Georges is on display.
L’événement Exposition Les phares de Saint-Georges Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-08-18 par Royan Atlantique
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