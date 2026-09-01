Exposition Les phares de Saint-Georges Espace Maggy Martel Saint-Georges-de-Didonne

Informations pratiques

Saint-Georges-de-Didonne

Exposition Les phares de Saint-Georges

Espace Maggy Martel 7 boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-14

Une exposition en lien avec les journées du Patrimoine. C’est le patrimoine de Saint-Georges qui se donne à voir.

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Espace Maggy Martel 7 boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine erick.mouton@orange.fr

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English :

An exhibition in conjunction with Heritage Days. The heritage of Saint-Georges is on display.

L’événement Exposition Les phares de Saint-Georges Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-08-18 par Royan Atlantique