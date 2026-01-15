Portes ouvertes Journées Européennes du Patrimoine Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne
Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif :
Date :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visite libre et gratuite du Parc de l’Estuaire dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine (parcours complet incluant l’accès à la tour de guet).
Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 77 77 leparcdelestuaire@charente-maritime.fr
Free visit of the Parc de l’Estuaire during the European Heritage Days (complete tour including access to the watchtower).
L’événement Portes ouvertes Journées Européennes du Patrimoine Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-01-15 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime