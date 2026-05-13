Entre Moyen Âge et enchantement : une nuit d’aventures, Musée archéologique de l’Oise, Vendeuil-Caply

Entre Moyen Âge et enchantement : une nuit d’aventures Samedi 23 mai, 14h00 Musée archéologique de l’Oise Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Comme chaque année, le musée archéologique de l’Oise célèbre la Nuit européenne des musées en proposant au public de nombreuses activités gratuites en lien avec le monde du spectacle : contes pour les enfants, jeux de société d’inspiration médiévale à tester en famille et spectacle équestre enflammé en soirée.

Contes et jeux l’après-midi

La compagnie les Emer’Veilleurs proposera un conte intitulé « Les Marchands de Merveilles » pour les familles.Trois créneaux sont prévus : 14h30 – 16h30 et 18h30.

L’association de jeux Game Ever permettra aux familles de s’initier à plusieurs jeux de plateau sur la thématique médiévale de 15h à 20h30.

Spectacle équestre en soirée

À 21h30, la compagnie Hasufel interprétera un spectacle équestre de haute voltige intitulé la Graciée de Neustrie. Cavalcades, acrobaties et jonglage de feu plongeront les visiteurs dans cette histoire pleine de magie et d’enchantement. Durée : 40 minutes

Musée archéologique de l’Oise Les Marmousets, 60120 Vendeuil-Caply, France Vendeuil-Caply 60120 Oise Hauts-de-France +33364588000 https://m-a-o.org La richesse culturelle du territoire se traduit par la richesse des collections, qui contient quelques objets “phares” d’intérêt national. Les collections permanentes présente une partie des vestiges découvert lors des fouilles archéologiques (éléments architecturaux du théâtre, figurines en terre cuite, objets du quotidien) ainsi que des objets mis au jour sur le territoire de la communauté de communes de l’Oise picarde. Parking.

Comme chaque année, le musée archéologique de l’Oise célèbre la Nuit européenne des musées en proposant au public de nombreuses activités gratuites en lien avec le monde du spectacle : contes pour de…

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