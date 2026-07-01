Informations pratiques

Saint-Pierre-Bellevue

Entre Nature et Gourmandise

Salle polyvalente Saint-Pierre-Bellevue Creuse

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 09:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Les associations Entre Pierres et Chemins et Autour du Cantou vous proposent une journée découverte au Compeix le dimanche 26 juillet.

Au programme de la journée

– 9H30 départ de la balade accompagnée et commentée de 8.5km

– Dégustation de produits locaux au retour de la balade, 12€/personne (gratuit pour les -10 ans)

– Après-midi découverte du Puy Lautard, jeux en bois

– 15H concours de boules carrées

Tout au long de la journée, profitez de la buvette mise à disposition ainsi que de contes pour enfants et d’activités d’origami.

Et pour finir la journée en beauté, quoi de mieux qu’une soirée paëlla tous ensemble !

!! INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 21/07/2026 !!

Par téléphone auprès d’Anne-Marie 06.68.75.27.40 .

Salle polyvalente Saint-Pierre-Bellevue 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 75 27 40

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English : Entre Nature et Gourmandise

L’événement Entre Nature et Gourmandise Saint-Pierre-Bellevue a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Creuse Sud Ouest