Entre Nature et Gourmandise Saint-Pierre-Bellevue
dimanche 26 juillet 2026 · Saint-Pierre-Bellevue
Informations pratiques
Saint-Pierre-Bellevue
Entre Nature et Gourmandise
Salle polyvalente Saint-Pierre-Bellevue Creuse
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Les associations Entre Pierres et Chemins et Autour du Cantou vous proposent une journée découverte au Compeix le dimanche 26 juillet.
Au programme de la journée
– 9H30 départ de la balade accompagnée et commentée de 8.5km
– Dégustation de produits locaux au retour de la balade, 12€/personne (gratuit pour les -10 ans)
– Après-midi découverte du Puy Lautard, jeux en bois
– 15H concours de boules carrées
Tout au long de la journée, profitez de la buvette mise à disposition ainsi que de contes pour enfants et d’activités d’origami.
Et pour finir la journée en beauté, quoi de mieux qu’une soirée paëlla tous ensemble !
!! INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 21/07/2026 !!
Par téléphone auprès d’Anne-Marie 06.68.75.27.40 .
Salle polyvalente Saint-Pierre-Bellevue 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 75 27 40
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English : Entre Nature et Gourmandise
L’événement Entre Nature et Gourmandise Saint-Pierre-Bellevue a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Creuse Sud Ouest