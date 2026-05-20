Saint-Pierre-Bellevue

Stage cuisine sauvage 50 plantes d’été

Saint-Pierre-Bellevue Creuse

Tarif : 165 – 165 – 325 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-18

5 jours d’apprentissage en botanique pratique pour apprendre 50 plantes sauvages comestibles et médicinales d’été et comment les préparer. La Botanique pour tous vous propose une immersion scientifique et culinaire du mardi 18 au samedi 22 août 2026 à proximité du village du Compeix sur la commune de Saint-Pierre-Bellevue.

Au menu, atelier de reconnaissance le matin + cueillette, à midi cuisine et dégustation, l’après midi est libre avec activité conseillée fabrication d’herbier. Pour gagner en autonomie, en qualité nutritionnelles et en possibilités !

Toutes les infos: https://www.botaniquepourtous.fr/stage-dete-au-compeix-dans-la-creuse .

Saint-Pierre-Bellevue 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 33 16 13 contact@botaniquepourtous.fr

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English :

L’événement Stage cuisine sauvage 50 plantes d’été Saint-Pierre-Bellevue a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Creuse Sud Ouest