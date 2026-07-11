RALLYE TOURISTIQUE Salle des fêtes Ahun Ahun
samedi 22 août 2026 · Salle des fêtes Ahun · Ahun
Informations pratiques
Ahun
RALLYE TOURISTIQUE
Salle des fêtes Ahun Place Jacques Lagrange 23150 AHUN Ahun Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Roulez, pédalez, observez, résolvez, profitez !
La commune de Saint Pierre Bellevue vous invite à son rallye touristique le samedi 22 août 2026. Entre découvertes, énigmes, paysages et bonne humeur, venez découvrir le territoire en vélos, motos ou voitures ! A vous de choisir !
Au programme, un parcours panoramique révélant de nombreux challenges ludiques le tout dans une ambiance conviviale. Tout cela pour aider la Fête de Compeix.
Les inscriptions se font par équipe au tarif de 5€.
Prenez votre billet au 06 89 80 09 15. .
Salle des fêtes Ahun Place Jacques Lagrange 23150 AHUN Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 80 09 15
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English : RALLYE TOURISTIQUE
L’événement RALLYE TOURISTIQUE Ahun a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Creuse Sud Ouest
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