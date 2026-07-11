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RALLYE TOURISTIQUE Salle des fêtes Ahun Ahun

samedi 22 août 2026 · Salle des fêtes Ahun · Ahun

RALLYE TOURISTIQUE Salle des fêtes Ahun Ahun

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Lieu
Salle des fêtes Ahun
Adresse
Place Jacques Lagrange 23150 AHUN
Ville
23150 Ahun
Département
Creuse
Tarif

Ahun

RALLYE TOURISTIQUE

Salle des fêtes Ahun Place Jacques Lagrange 23150 AHUN Ahun Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Roulez, pédalez, observez, résolvez, profitez !

La commune de Saint Pierre Bellevue vous invite à son rallye touristique le samedi 22 août 2026. Entre découvertes, énigmes, paysages et bonne humeur, venez découvrir le territoire en vélos, motos ou voitures ! A vous de choisir !

Au programme, un parcours panoramique révélant de nombreux challenges ludiques le tout dans une ambiance conviviale. Tout cela pour aider la Fête de Compeix.

Les inscriptions se font par équipe au tarif de 5€.
Prenez votre billet au 06 89 80 09 15.   .

Salle des fêtes Ahun Place Jacques Lagrange 23150 AHUN Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 80 09 15 

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English : RALLYE TOURISTIQUE

L’événement RALLYE TOURISTIQUE Ahun a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Creuse Sud Ouest

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