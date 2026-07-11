RALLYE TOURISTIQUE Salle des fêtes Ahun Ahun

Informations pratiques

Ahun

RALLYE TOURISTIQUE

Salle des fêtes Ahun Place Jacques Lagrange 23150 AHUN Ahun Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Roulez, pédalez, observez, résolvez, profitez !

La commune de Saint Pierre Bellevue vous invite à son rallye touristique le samedi 22 août 2026. Entre découvertes, énigmes, paysages et bonne humeur, venez découvrir le territoire en vélos, motos ou voitures ! A vous de choisir !

Au programme, un parcours panoramique révélant de nombreux challenges ludiques le tout dans une ambiance conviviale. Tout cela pour aider la Fête de Compeix.

Les inscriptions se font par équipe au tarif de 5€.

Prenez votre billet au 06 89 80 09 15. .

Salle des fêtes Ahun Place Jacques Lagrange 23150 AHUN Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 80 09 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : RALLYE TOURISTIQUE

L’événement RALLYE TOURISTIQUE Ahun a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Creuse Sud Ouest