ENTRE NATURE ET TERROIR Route de Sète Agde

Informations pratiques

Agde

ENTRE NATURE ET TERROIR

Route de Sète Domaine du Grand Clavelet Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Voyage à travers le temps et l’histoire avec dégustation de vins.

Ce parcours insolite mêle l’histoire de la Terre, les paysages méditerranéens et le patrimoine viticole local .

L’exploration géologique et historique accompagné d’un guide, vous découvrez l’évolution du site, de la formation de la lagune de Thau jusqu’à la création de la réserve naturelle.

Vous traversez l’histoire humaine et environnementale qui a façonné ce terroir.L’immersion nature Une déambulation au cœur des milieux préservés du Grand Clavelet pour observer la biodiversité.

La dégustation commentée la visite se clôture par une initiation sensorielle aux vins locaux. Cette dégustation est animée par un œnologue, en partenariat avec les Caves de Richemer, et s’accompagne de produits du terroir en circuit court.

Lieu non communiqué, sera précisé lors de votre réservation

#ESCAPADE

#PATRIMOINE

#OENOLOGIE .

Route de Sète Domaine du Grand Clavelet Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23 accueil@adena-bagnas.fr

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English :

Take a journey through time and history with a wine tasting.

L’événement ENTRE NATURE ET TERROIR Agde a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 ADT34