RENCONTRE DU PATRIMOINE AGDE AU FIL DE L’EAU … DES BATEAUX, UN FLEUVE, UN CANAL, UN PORT Agde

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Agde

RENCONTRE DU PATRIMOINE AGDE AU FIL DE L’EAU … DES BATEAUX, UN FLEUVE, UN CANAL, UN PORT

1 rue du 4 Septembre Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03

fin : 2026-09-03

Date(s) :

2026-09-03

Depuis l’Antiquité, Agde vit au rythme de l’eau.

Avec Arnaud Sanguy, guide conférencier, découvrez l’histoire des bateaux, du commerce, de la pêche et de la plaisance, du fleuve au Canal du Midi jusqu’au port du Cap d’Agde.

AGDE AU FIL DE L’EAU…

Des bateaux, un fleuve, un canal, un port

Depuis l’Antiquité, Agde est un carrefour entre la Méditerranée et l’Hérault, au cœur des échanges maritimes et fluviaux.

Arnaud Sanguy, guide-conférencier de l’Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée, vous invite à découvrir l’histoire des bateaux qui ont façonné la vie économique et maritime d’Agde.

Du fleuve au Canal du Midi, jusqu’au port du Cap d’Agde, plongez dans une histoire de commerce, de pêche, de transport, d’innovation et de plaisance.

Une conférence pour découvrir Agde autrement, au fil de ses eaux et de ceux qui les ont fait vivre.

Nous vous attendons nombreux pour cette première Rencontre du Patrimoine de la rentrée.

Pensez à réserver, les places sont limitées.

Jeudi 3 septembre à 18h00

Office de Tourisme 1 rue du 4 Septembre, 34300 Agde

Gratuit uniquement sur réservation au 06 45 82 46 14 .

1 rue du 4 Septembre Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 45 82 46 14

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English : RENCONTRE DU PATRIMOINE AGDE AU FIL DE L’EAU … DES BATEAUX, UN FLEUVE, UN CANAL, UN PORT

Since ancient times, Agde has lived in harmony with the water.

Join Arnaud Sanguy, a tour guide and lecturer, to discover the history of boats, trade, fishing, and recreational boating—from the river and the Canal du Midi all the way to the port of Cap d’Agde.

L’événement RENCONTRE DU PATRIMOINE AGDE AU FIL DE L’EAU … DES BATEAUX, UN FLEUVE, UN CANAL, UN PORT Agde a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 ADT34