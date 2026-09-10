Entre pierre et mémoire : promenade commentée au cimetière ancien de La Broque, Cimetière ancien de La Broque, La Broque

Informations pratiques

Entre pierre et mémoire : promenade commentée au cimetière ancien de La Broque 19 et 20 septembre Cimetière ancien de La Broque Bas-Rhin

Limité à 12 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Les cimetières sont souvent perçus comme de simples lieux de recueillement. Pourtant, ils constituent aussi de véritables archives à ciel ouvert. Lorsqu’on sait où regarder, leurs monuments, leurs inscriptions et leurs symboles racontent bien davantage que les personnes qui y reposent : ils témoignent de l’évolution de notre société, de ses croyances, de ses savoir-faire, de son rapport à la mort et de la mémoire des générations qui nous ont précédés.

Animée par Elodie-Pascaline Baron, consultante et formatrice funéraire, cette visite de 1h30 invite le public à découvrir le cimetière sous un angle original : non pas comme une succession de tombes, mais comme un véritable livre d’histoire à ciel ouvert.

Au-delà de l’histoire et de la symbolique funéraire, cette promenade établira un lien avec le cimetière contemporain. Les visiteurs découvriront également le fonctionnement actuel des cimetières, l’évolution des concessions, les responsabilités des familles et les enjeux liés à la préservation de ce patrimoine souvent méconnu.

Cimetière ancien de La Broque Rue du Général de Gaulle, 67130 La Broque La Broque 67130 Bas-Rhin Grand Est 0388474290 [{« type »: « phone », « value »: « 0388474290 »}, {« type »: « email », « value »: « labroque.mairie@labroque.fr »}] Parking à l’entrée du cimetière

Les cimetières sont souvent perçus comme de simples lieux de recueillement. Pourtant, ils constituent aussi de véritables archives à ciel ouvert. Lorsqu’on sait où regarder, leurs monuments, leurs et…

©EP Baron