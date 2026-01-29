Entre Pierres et Terre ou l’histoire des carriers picotoux de Fréhel lieu dit Beausoleil Fréhel
Entre Pierres et Terre ou l’histoire des carriers picotoux de Fréhel lieu dit Beausoleil Fréhel jeudi 13 août 2026.
Fréhel
Entre Pierres et Terre ou l’histoire des carriers picotoux de Fréhel
lieu dit Beausoleil Rue des Carriers Fréhel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Une balade guidée et commentée par Jean-Yves Chatellier, pour se plonger dans l’histoire locale au temps des carriers: la création des carrières, les différents métiers exercés, la vie familiale et communautaire. RDV devant la stèle. A partir de 12 ans. .
lieu dit Beausoleil Rue des Carriers Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83
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English :
L’événement Entre Pierres et Terre ou l’histoire des carriers picotoux de Fréhel Fréhel a été mis à jour le 2026-05-26 par Syndicat des Caps
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