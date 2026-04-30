Entre prairie de fauche et estives sous le Pic du Midi Rendez-vous communiqué à l’inscription Campan
Entre prairie de fauche et estives sous le Pic du Midi Rendez-vous communiqué à l’inscription Campan samedi 7 novembre 2026.
Campan
Entre prairie de fauche et estives sous le Pic du Midi
Rendez-vous communiqué à l’inscription CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 14:00:00
fin : 2026-11-07 17:00:00
Date(s) :
2026-11-07
300 m de dénivelé.
Il existe encore des lieux hors du temps qui permettent de comprendre la vie des montagnards des siècles passés, l’histoire de notre vallée et la recolonisation naturelle des espèces végétales et animales.
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Rendez-vous communiqué à l’inscription CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67 cpie65@wanadoo.fr
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English :
300 m difference in altitude.
There are still some timeless places where you can learn about the life of mountain dwellers in past centuries, the history of our valley and the natural recolonization of plant and animal species.
L’événement Entre prairie de fauche et estives sous le Pic du Midi Campan a été mis à jour le 2026-04-30 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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