Entre rejet et fascination, Flaubert et Zola face à la photographie, Pavillon Flaubert, Canteleu

Informations pratiques

Entre rejet et fascination, Flaubert et Zola face à la photographie 19 et 20 septembre Pavillon Flaubert Seine-Maritime

Durée 1h, départs des visites toutes les heures, 25 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Cette visite organisée dans le cadre de l’exposition Emile Zola photographe, permet de comprendre les rapports de l’écrivain et de son homologue Flaubert à ce nouvel outil vecteur d’image.

Une visite proposée et animée par Joël Dupressoir

Pavillon Flaubert 18 Quai Gustave Flaubert, 76380 Canteleu, France Canteleu 76380 Seine-Maritime Normandie 0276303985 https://www.ville-canteleu.fr/decouvrir/patrimoine/gustave-flaubert De la propriété de Flaubert, il ne reste plus que le pavillon. Le manoir a été détruit un an après sa mort pour laisser place à une distillerie. Puis, la papeterie Aubry fut installée au même endroit. Toutefois, le célèbre gueuloir où Flaubert criait sa prose pour tester son texte nous est parvenu. Le Pavillon Flaubert est devenu un musée que l’on peut visiter. Il renferme quelques vestiges du passé du grand écrivain.

Dans le cadre de l’exposition Emile Zola Photographe, cette visite permet de comprendre les rapports de l’écrivain et de son homologue Flaubert, à ce nouvel outil vecteur d’image.

© RMM Rouen Normandie