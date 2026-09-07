Entre symbole et accessoire de mode : les fraises, Cité épiscopale, Meaux
samedi 19 septembre 2026 · Cité épiscopale · Meaux
Informations pratiques
Entre symbole et accessoire de mode : les fraises 19 et 20 septembre Cité épiscopale Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Entrez dans l’univers d’Isabelle Choisnet, cette créatrice de mode pour qui les fraises et collerettes du XVIe siècle n’ont plus de secret !
Cité épiscopale 5 place Charles de Gaulle 77100 Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 01 83 69 04 90 https://www.ville-meaux.fr/ma-ville-et-actualites/culture/cite-episcopale-musee-et-patrimoine La cité épiscopale de Meaux, correspond à l’ancien quartier ecclésiastique de la ville au Moyen âge et sous l’ancien régime. Ses principaux monuments sont la cathédrale Saint-Etienne, l’ancien palais épiscopal (actuel musée Bossuet), l’ancien jardin de l’évêché, le bâtiment du Vieux Chapitre. Par le nord, la Cité épiscopale jouxte l’ancien rempart de la ville qui remonte à l’époque gallo-romaine. accès par le train, depuis la gare de Paris Est, station : Meaux – Accès par la route : autoroute A4, sortie Meaux, ou bien Route nationale 3.
Atelier mode
@L’univers d’Isabelle
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