Visites guidées de la Cité de la Musique Simone Veil, La Cité de la Musique Simone-Veil, Meaux

Informations pratiques

Visites guidées de la Cité de la Musique Simone Veil 19 et 20 septembre La Cité de la Musique Simone-Veil Seine-et-Marne

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La Cité de la Musique Simone Veil vous ouvre ses portes !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir un lieu chargé d’histoire et en pleine métamorphose.

Ancienne maison d’arrêt, la Cité de la Musique Simone Veil est aujourd’hui devenue un espace de création, de culture et de partage.

Plongez au cœur de son histoire lors de visites guidées autour du thème « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer » et découvrez comment ce lieu se réinvente pour écrire une nouvelle page de son histoire.

Visites en groupes de 20 personnes

Départs toutes les 30 minutes

Venez pousser les portes de la Cité de la Musique Simone Veil !

La Cité de la Musique Simone-Veil 2 bis rue des Cordeliers 77100 Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 01 83 69 03 00 https://www.agglo-paysdemeaux.fr/culture/cite-de-la-musique-simone-veil?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaepEnC02H6vnWCPVmCd2sC1pEcCCdkJi9C7jlmkhKU5-iQVcsw66X2J5IbVJA_aem_blaYx4c_kcqJji30F9jqBw https://www.facebook.com/p/Cit%C3%A9-de-la-Musique-Simone-Veil-du-Pays-de-Meaux-61552722389546/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0770/fListeManifs.aspx?idstructure=0770 »}] Nouveau lieu d’enseignement de pratique et de diffusion musicale du Pays de Meaux

La Cité de la Musique Simone Veil vous ouvre ses portes !

©CitedelamusiqueSimoneVeil