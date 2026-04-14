Entre théâtre, danse et gravure, le Musée Raymond Lafage vous propose une soirée fusionnant les arts !, Musée Raymond Lafage, Lisle-sur-Tarn

Entre théâtre, danse et gravure, le Musée Raymond Lafage vous propose une soirée fusionnant les arts ! Samedi 23 mai, 19h00 Musée Raymond Lafage Tarn

Pré-réservation conseillée pour le spectacle itinérant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Une manière unique de découvrir les collections d’arts graphiques au crépuscule et en soirée – Pour cette nouvelle édition de la Nuit européenne des musées, le Musée Raymond Lafage vous propose une visite inédite sous la forme d’un spectacle mêlant théâtre et danse ! Guidés par deux artistes chorégraphes, vous déambulerez dans les salles du musée et serez invités à participer ou simplement assister à des temps de médiation culturelle (théâtre, danse, dessin)…

Dans la salle Agora sera projetté le film documentaire Paysages occupés, consacré à Philippe Mohlitz, artiste buriniste actuellement à l’honneur au musée. Une démonstration de tirage au burin aura également lieu au cours de la soirée…

Ne manquez pas cette visite inédite du musée, rendez-vous le 23 mai à 19h devant le musée Raymond Lafage !

Musée Raymond Lafage 9 place Paul Saissac 81310 LISLE-SUR-TARN Lisle-sur-Tarn 81310 Tarn Occitanie 0563404545 http://museeraymondlafage.wifeo.com Le musée Raymond Lafage vous convie à un voyage artistique à travers les siècles, des arts graphiques du XVIIe siècle à nos jours. Des locaux modernes abritent les œuvres d’éminents artistes, une expérience artistique incontournable ! Au centre de la bastide – parking à proximité

Une manière unique dans des conditions autres de découvrir les collections d’arts graphiques au crépuscule et en soirée – Une surprise vous attend !!!

©Musée Raymond Lafage