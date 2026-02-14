Vélo Vin Copains Gaillac : La Bicyclettine 2026, Départ et arrivée à Lisle-sur-Tarn (81), Lisle-sur-Tarn

Vélo Vin Copains Gaillac : La Bicyclettine 2026 Dimanche 24 mai, 09h00 Départ et arrivée à Lisle-sur-Tarn (81) Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T09:00:00+02:00 – 2026-05-24T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T09:00:00+02:00 – 2026-05-24T22:00:00+02:00

Le 24 mai 2026, plusieurs centaines de participants s’élanceront sur les routes du vignoble de Gaillac, pour s’arrêter de domaine en domaine.

Au programme : musique, vins locaux, casse-croûtes de qualité, ambiance de folie à chaque arrêt.

Cet événement fait partie des festivals Vélo Vin Copains qui ont lieu dans toute la France : Gaillac, Beaujolais, Luberon-Ventoux, Pic Saint-Loup…

Places limitées et à réserver en avance sur https://velovincopains.fr/

Départ et arrivée à Lisle-sur-Tarn (81)

Le festival au cœur du vignoble du sud-ouest où tu pédales dans les vignes pour déguster du bon vin entre potes.

Robin Sabot / Vélo Vin Copains