Vélo Vin Copains Gaillac : La Bicyclettine 2026, Départ et arrivée à Lisle-sur-Tarn (81), Lisle-sur-Tarn

Vélo Vin Copains Gaillac : La Bicyclettine 2026 Dimanche 24 mai, 09h00 Départ et arrivée à Lisle-sur-Tarn (81) Tarn
Le 24 mai 2026, plusieurs centaines de participants s’élanceront sur les routes du vignoble de Gaillac, pour s’arrêter de domaine en domaine.
Au programme : musique, vins locaux, casse-croûtes de qualité, ambiance de folie à chaque arrêt.
Cet événement fait partie des festivals Vélo Vin Copains qui ont lieu dans toute la France : Gaillac, Beaujolais, Luberon-Ventoux, Pic Saint-Loup…
Places limitées et à réserver en avance sur https://velovincopains.fr/
Départ et arrivée à Lisle-sur-Tarn (81) Tarn Occitanie
Le festival au cœur du vignoble du sud-ouest où tu pédales dans les vignes pour déguster du bon vin entre potes.
Robin Sabot / Vélo Vin Copains