Entrée gratuite au Musée romain de Nyon, Musée romain de Nyon, Nyon

Entrée gratuite au Musée romain de Nyon 12 – 14 juin Musée romain de Nyon District de Nyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Le Musée romain de Nyon a pour écrin les fondations de la basilique du forum, découvertes en 1974. Il abrite le patrimoine de la Colonia Iulia Equestris, fondée du vivant de Jules César au 1er siècle avant J.-C., et de son centre urbain Noviodunum.

Musée romain de Nyon Rue Maupertuis 9, 1260 Nyon Nyon 1260 District de Nyon Vaud 022 316 4280 https://www.mrn.ch/ https://www.mrn.ch/

JEA

© Nicolas Lieber