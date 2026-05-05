Marché de printemps 2026, SIC Nyon, Nyon

Marché de printemps 2026 Samedi 6 juin, 08h00 SIC Nyon District de Nyon

Entrée libre CHF 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T08:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T08:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

La SIC vous invite à une journée festive au cœur du centre-ville de Nyon. Étales du marché hebdomadaire, commerces locaux, nouveaux exposants et associations culturelles et sportives se réunissent pour faire vibrer les rues. Animations, artisanat et gastronomie rythmeront cet événement convivial, pensé pour dynamiser le centre-ville et offrir un moment de partage à tous les visiteurs.

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Une journée festive, animée et pleine de découvertes

SIC