Concert à Nyon: Ravel, Debussy, Chausson, Ibert, Saint-Saëns Temple Notre-Dame de Nyon Nyon Mercredi 24 juin, 19h30 De 30CHF à 45CHF

Concert d’exception à Nyon ! L’Ensemble Musicâme France sublime Ravel, Debussy, Chausson au Temple Notre-Dame. Réservez vos places.

Concert d’exception au Temple Notre-Dame de Nyon! L’Ensemble Musicâme France et 5 musiciens de talent vous invitent à une soirée unique. Aux côtés du grand violoniste virtuose Pierre Fouchenneret, vibrez au rythme des chefs-d’œuvre de la musique française. Un moment suspendu dans un cadre majestueux.

️ Places limitées, réservez vite !

**Programme:**

* M.Ravel : Boléro

* C.Debussy : Prélude à l’après midi d’un faune

* E.Chausson : Poème

* J.Ibert : Concerto pour flûte – Allegro scherzando

* C.Saint-Saëns : Le cygne (Carnaval des animaux)

* M.Ravel : Tzigane

Artistes : Flûtes Issam Garfi ; Violon-solo Pierre Fouchenneret ; 2nd violon Christophe Quatremer ; Alto Elise Vaschalde ; Violoncelle Maria Andrea Mendoza

_L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-24T19:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-24T20:45:00.000+02:00

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https://musicamefrance.com/concert/concert-a-nyon-musicamefrance-ravel-debussy-chausson/

Temple Notre-Dame de Nyon 2 rue du temple 1260 Nyon Nyon 1260 District de Nyon



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