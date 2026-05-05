NYON STREET FOOD FESTIVAL, NYON STREET FOOD FESTIVAL, Nyon

NYON STREET FOOD FESTIVAL 20 et 23 août NYON STREET FOOD FESTIVAL District de Nyon

Entrée gratuite CHF 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-20T17:00:00+02:00 – 2026-08-20T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-23T12:00:00+02:00 – 2026-08-23T22:00:00+02:00

Le Nyon Street Food Festival est de retour! Après une petite année de pause, nous vous réservons une sélection de près de 40 Food Trucks et stands, pour un menu ultra varié. Des recettes inspirées des quatre coins du monde, concoctées avec des produits d’ici. Des vins et des bières du terroir, mais aussi des cocktails pour fêter la fin de l’été.

Rendez vous sur les Quais de Rive!

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La Street Food s’invite à Nyon !

©Nyon Région Tourisme