La Brocante de Rive, Association pour l’Animation du Quartier de Rive Nyon, Nyon

Informations pratiques

La Brocante de Rive 29 et 30 août Association pour l’Animation du Quartier de Rive Nyon District de Nyon

Entrée gratuite CHF 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T09:30:00+02:00 – 2026-08-29T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T09:30:00+02:00 – 2026-08-30T17:00:00+02:00

C’est au bord du Léman dans le quartier de Rive, au pied du Château, que se déballent les trésors. Avec plus de 40 ans d’existence et attirant des brocanteurs de toute la Suisse, cet événement légendaire est un incontournable de La Côte. Sur plus d’un kilomètre, les stands se suivent et ne se ressemblent pas !

Association pour l’Animation du Quartier de Rive Nyon Quartier de Rive

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La Brocante de Rive du 29 au 30 août 2026, un rendez-vous à ne pas manquer ! L’occasion de passer un moment convivial et chiner dans cette sympathique brocante devenue incontournable au fil du temps.

Quartier de Rive