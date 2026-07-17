Jazz au Peuple, Jazz au Peuple, Nyon
vendredi 21 août 2026 · Jazz au Peuple · Nyon
Informations pratiques
Jazz au Peuple 21 août – 5 septembre Jazz au Peuple District de Nyon
Prix libre et conscient CHF 0
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-21T00:00:00+02:00 – 2026-08-21T00:45:00+02:00
Fin : 2026-09-05T19:30:00+02:00 – 2026-09-05T22:00:00+02:00
L’association Jazz au Peuple s’engage activement à promouvoir la vie culturelle régionale et nationale en organisant un festival qui met à l’honneur des artistes de la scène musicale suisse. Son engagement en faveur de l’entrée gratuite et d’avant-gardisme fait du festival Jazz au Peuple un événement unique, ouvert à tous et plein de surprises !
PROGRAMME
VENDREDI 21 août 2026
SHA EN DUO AVEC JAMES GILLIGAN
VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2026
NELSON SCHAER, GANESH GEYMEIER, ROBIN GIROD ET FABIEN LANNONE
MANON MULLENER AVEC YURI HERNANDEZ
SONIA LOENNE, MICHAEL CINA ET ALVIN SCHWAAR
SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2026
PHILIPP EDEN, JONAS RUTHER ET RAPHAEL WALSER
VINCENT COURTOIS AVEC SON DUO COLIN VALLON
XAVIER ALMEIDA, PAUL BUTSCHER ET MELUSINE CHAPPUIS
Jazz au Peuple Salle communale
Rue des Marchandises 5 Nyon 1260 District de Nyon Vaud [{« type »: « link », « value »: « https://jazzaupeuple.ch/ »}, {« type »: « email », « value »: « info@jazzaupeuple.ch »}]
Jazz au Peuple festival vous propose le meilleur du jazz suisse à Nyon
Jazz au peuple
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