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Jazz au Peuple, Jazz au Peuple, Nyon

vendredi 21 août 2026 · Jazz au Peuple · Nyon

Jazz au Peuple, Jazz au Peuple, Nyon

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Lieu
Jazz au Peuple
Adresse
Salle communale Rue des Marchandises 5
Ville
1260 Nyon
Département
District de Nyon
Tarif
Prix libre et conscient CHF 0

Jazz au Peuple 21 août – 5 septembre Jazz au Peuple District de Nyon

Prix libre et conscient CHF 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-21T00:00:00+02:00 – 2026-08-21T00:45:00+02:00
Fin : 2026-09-05T19:30:00+02:00 – 2026-09-05T22:00:00+02:00

L’association Jazz au Peuple s’engage activement à promouvoir la vie culturelle régionale et nationale en organisant un festival qui met à l’honneur des artistes de la scène musicale suisse. Son engagement en faveur de l’entrée gratuite et d’avant-gardisme fait du festival Jazz au Peuple un événement unique, ouvert à tous et plein de surprises !

PROGRAMME

VENDREDI 21 août 2026
SHA EN DUO AVEC JAMES GILLIGAN

VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2026
NELSON SCHAER, GANESH GEYMEIER, ROBIN GIROD ET FABIEN LANNONE
MANON MULLENER AVEC YURI HERNANDEZ
SONIA LOENNE, MICHAEL CINA ET ALVIN SCHWAAR

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2026
PHILIPP EDEN, JONAS RUTHER ET RAPHAEL WALSER
VINCENT COURTOIS AVEC SON DUO COLIN VALLON
XAVIER ALMEIDA, PAUL BUTSCHER ET MELUSINE CHAPPUIS

Jazz au Peuple Salle communale
Rue des Marchandises 5 Nyon 1260 District de Nyon Vaud [{« type »: « link », « value »: « https://jazzaupeuple.ch/ »}, {« type »: « email », « value »: « info@jazzaupeuple.ch »}]
Jazz au Peuple festival vous propose le meilleur du jazz suisse à Nyon

Jazz au peuple

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