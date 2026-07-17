GAOS – Chaplin : la comédie musicale, GAOS, Nyon
vendredi 28 août 2026 · GAOS · Nyon
Informations pratiques
GAOS – Chaplin : la comédie musicale 28 et 29 août GAOS District de Nyon
Prix adulte dès CHF 26, Prix enfants/étudiants dès CHF 21
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T19:30:00+02:00 – 2026-08-28T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T14:00:00+02:00 – 2026-08-29T16:30:00+02:00
« Chaplin : The Musical » s’inspire de l’histoire vraie de Charlie Chaplin, acteur, scénariste, producteur et réalisateur emblématique du cinéma. Cette comédie musicale retrace l’ensemble de la carrière de l’humoriste, depuis sa première apparition sur scène alors qu’il était encore enfant dans le Londres du XIXe siècle jusqu’à la remise émouvante de son Oscar d’honneur en 1972. Elle met en scène la réalisation de ses films légendaires et raconte l’histoire touchante de cet homme qui fait rire le monde entier grâce à son personnage légendaire, le Vagabond, mais qui peine à trouver le bonheur dans sa propre vie.
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« Chaplin : la comédie musicale », s’inspire de l’histoire de Charlie Chaplin.
©Nyon Région Tourisme
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