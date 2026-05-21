Entrée oecuménique dans l’Avent Colmar
samedi 28 novembre 2026 · Colmar
Informations pratiques
Colmar
Entrée oecuménique dans l’Avent
18 Place de la Cathédrale Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-28 18:00:00
fin : 2026-11-28 19:00:00
Date(s) :
2026-11-28
Veillée de prière oecuménique. Marche de lumières de Saint Martin à Saint Matthieu.
Temps de médiation à la Collégiale Saint Martin puis procession lumineuse de Saint Martin à l’église Saint Matthieu, suivie d’un temps de prière à Saint Matthieu. .
18 Place de la Cathédrale Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 99 64 64 09 paroisse@protestant-colmar.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Ecumenical Prayer Vigil. Candlelight Procession from Saint Martin to Saint Matthew.
L’événement Entrée oecuménique dans l’Avent Colmar a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de Colmar
À voir aussi à Colmar (Haut-Rhin)
- Le Schwimrun Colmar 13 septembre 2026
- Portes ouvertes Colmar 13 septembre 2026
- Concert Clavecin Ruckers 1624 Colmar 13 septembre 2026
- Carte blanche à l’Opéra Studio Colmar 15 septembre 2026
- Conférence Colmar 17 septembre 2026