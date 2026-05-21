Informations pratiques

Colmar

Entrée oecuménique dans l’Avent

18 Place de la Cathédrale Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-28 18:00:00

fin : 2026-11-28 19:00:00

Date(s) :

2026-11-28

Veillée de prière oecuménique. Marche de lumières de Saint Martin à Saint Matthieu.

Temps de médiation à la Collégiale Saint Martin puis procession lumineuse de Saint Martin à l’église Saint Matthieu, suivie d’un temps de prière à Saint Matthieu. .

18 Place de la Cathédrale Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 99 64 64 09 paroisse@protestant-colmar.fr

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English :

Ecumenical Prayer Vigil. Candlelight Procession from Saint Martin to Saint Matthew.

L’événement Entrée oecuménique dans l’Avent Colmar a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de Colmar