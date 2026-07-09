Entrée tarif préférentiel au Phare de Chassiron Phare de Chassiron Saint-Denis-d’Oléron
samedi 19 septembre 2026 · Phare de Chassiron · Saint-Denis-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Denis-d’Oléron
Entrée tarif préférentiel au Phare de Chassiron
Phare de Chassiron 57 Rue de Chassiron au Bourg Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – – EUR
Gratuit le 19 et 20 Sept
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le site du phare de Chassiron a été entièrement réhabilité en 2007. Ce monument historique est ouvert à la visite.
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Phare de Chassiron 57 Rue de Chassiron au Bourg Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 18 62 chassiron@chassiron.net
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English : Preferential-rate admission to the Chassiron Lighthouse
The Chassiron Lighthouse site was completely renovated in 2007. This historic monument is open to visitors.
L’événement Entrée tarif préférentiel au Phare de Chassiron Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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