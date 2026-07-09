Entrée tarif préférentiel au Phare de Chassiron Phare de Chassiron Saint-Denis-d’Oléron

Informations pratiques

Saint-Denis-d’Oléron

Entrée tarif préférentiel au Phare de Chassiron

Phare de Chassiron 57 Rue de Chassiron au Bourg Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – – EUR

Gratuit le 19 et 20 Sept

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le site du phare de Chassiron a été entièrement réhabilité en 2007. Ce monument historique est ouvert à la visite.

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Phare de Chassiron 57 Rue de Chassiron au Bourg Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 18 62 chassiron@chassiron.net

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English : Preferential-rate admission to the Chassiron Lighthouse

The Chassiron Lighthouse site was completely renovated in 2007. This historic monument is open to visitors.

L’événement Entrée tarif préférentiel au Phare de Chassiron Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes