Entrelacs. L’artisanat amérindien de Guyane., Musée-bibliothèque Franconie, Cayenne
samedi 19 septembre 2026 · Musée-bibliothèque Franconie · Cayenne
Informations pratiques
Entrelacs. L’artisanat amérindien de Guyane. 19 et 20 septembre Musée-bibliothèque Franconie Guyane
Gratuit pour tous, en accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T19:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00
Les Amérindiens de Guyane tressent des entrelacs entre le monde végétal et animal dans leurs productions artisanales. Une sélection des collections acquises récemment par le musée Alexandre-Franconie met en lumière la vannerie, la céramique, la perlerie, les ciels de case et les textiles des peuples autochtones.
Musée-bibliothèque Franconie 1 Av du General Charles de Gaulle, 97300 Cayenne, France Cayenne 97300 Guyane Guyane 0594295913 http://musee.ctguyane.fr En 1853, Alexandre Franconie hérite de sa mère Elisabeth Duclos. Cette demeure était le logis principal où vivait la famille. Les appartements se trouvaient à l’étage et au rez-de-chaussée était établi un commerce.
Le musée est inauguré en octobre 1901 sous le nom de musée local. En 1911, la bibliothèque publique Alexandre Franconie et le musée local sont réunis dans ce même établissement.
Les Amérindiens de Guyane tressent des entrelacs entre le monde végétal et animal dans leurs productions artisanales.
©Collectivité territoriale de Guyane
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