Informations pratiques

Entreprendre à l’Université Faculté des sciences economiques Rennes Mardi 22 septembre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Découvrez les actions et les dispositifs proposés à l’Université de Rennes pour devenir étudiant entrepreneur !

**MARDI 22 SEPTEMBRE (18H-20H)**

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Le SOIE, la Faculté des Sciences Economiques, l’IGR, la Faculté de droit et de science politique et Pépite Bretagne vous invitent pour une conférence d’information sur l’entrepreneuriat.

### Au programme

**> Pitch en 3 minutes des actions :**

* [Imagine Challenge](https://soie.univ-rennes.fr/imagine-challenge)

* [Fabrik ta Pépite](https://www.pepitebretagne.fr/fabrik-ta-pepite-3-mois-pour-exploser-ton-idee)

* [Une idée pour mon territoire](https://www.pepitebretagne.fr/une-idee-pour-mon-territoire)

* [Passeport Armorique pour entreprendre](https://www.passeport-armorique.com)

* [Entreprendre pour apprendre](https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr)

* [Statut National Etudiant Entrepreneur](https://www.pepitebretagne.fr/le-snee)

**> Table ronde : 3 questions à nos alumnis avec les associations Themis et Eko Conseil**

**> Forum : échange libres avec les participants**

### Vous voulez vivre l’aventure ?

Envie d’écrire la suite de vos idées ?

Venez découvrir les opportunités proposées par l’Université de Rennes.

[**> JE M’INSCRIS <**](https://forms.cloud.microsoft/e/p5nkiJV9XC) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) : Début : 2026-09-22T18:00:00.000+02:00 Fin : 2026-09-22T20:00:00.000+02:00 1 https://forms.cloud.microsoft/e/p5nkiJV9XC Faculté des sciences economiques 7 place Hoche 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

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