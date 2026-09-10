Entreprendre à l’Université Faculté des sciences economiques Rennes
mardi 22 septembre 2026 · Faculté des sciences economiques · Rennes
Informations pratiques
Entreprendre à l’Université Faculté des sciences economiques Rennes Mardi 22 septembre, 18h00 Ille-et-Vilaine
Sur inscription
Découvrez les actions et les dispositifs proposés à l’Université de Rennes pour devenir étudiant entrepreneur !
**MARDI 22 SEPTEMBRE (18H-20H)**
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Le SOIE, la Faculté des Sciences Economiques, l’IGR, la Faculté de droit et de science politique et Pépite Bretagne vous invitent pour une conférence d’information sur l’entrepreneuriat.
### Au programme
**> Pitch en 3 minutes des actions :**
* [Imagine Challenge](https://soie.univ-rennes.fr/imagine-challenge)
* [Fabrik ta Pépite](https://www.pepitebretagne.fr/fabrik-ta-pepite-3-mois-pour-exploser-ton-idee)
* [Une idée pour mon territoire](https://www.pepitebretagne.fr/une-idee-pour-mon-territoire)
* [Passeport Armorique pour entreprendre](https://www.passeport-armorique.com)
* [Entreprendre pour apprendre](https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr)
* [Statut National Etudiant Entrepreneur](https://www.pepitebretagne.fr/le-snee)
**> Table ronde : 3 questions à nos alumnis avec les associations Themis et Eko Conseil**
**> Forum : échange libres avec les participants**
### Vous voulez vivre l’aventure ?
Envie d’écrire la suite de vos idées ?
Venez découvrir les opportunités proposées par l’Université de Rennes.
[**> JE M’INSCRIS <**](https://forms.cloud.microsoft/e/p5nkiJV9XC) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) : Début : 2026-09-22T18:00:00.000+02:00 Fin : 2026-09-22T20:00:00.000+02:00 1 https://forms.cloud.microsoft/e/p5nkiJV9XC Faculté des sciences economiques 7 place Hoche 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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