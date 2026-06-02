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Entrepreneuriat : l’art de se lancer au bon moment HEC Paris Jouy-en-Josas

Entrepreneuriat : l’art de se lancer au bon moment HEC Paris Jouy-en-Josas

Entrepreneuriat : l’art de se lancer au bon moment HEC Paris Jouy-en-Josas mercredi 3 juin 2026.

Lieu : HEC Paris

Adresse : 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas

Ville : Jouy-en-Josas

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Entrepreneuriat : l’art de se lancer au bon moment HEC Paris Jouy-en-Josas Mercredi 3 juin, 14h00

Webinaire HEC Challenge + Afrique — Entrepreneuriat : l’art de se lancer au bon moment

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-03T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-03T15:30:00.000+02:00

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HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas


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