, HEC Paris, Jouy-en-Josas

Jeudi 4 juin, 19h00 HEC Paris Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T19:00:00+02:00 – 2026-06-04T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T19:00:00+02:00 – 2026-06-04T21:00:00+02:00

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