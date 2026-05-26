Vous voulez en savoir plus sur le programme HEC Up et rencontrer notre équipe ? HEC Paris Jouy-en-Josas Lundi 1 juin, 16h00 sur inscription

Vous voulez en savoir plus sur le programme HEC Paris Up et rencontrer notre équipe ?

Dédié aux entrepreneuses certifiées HEC Stand Up, HEC Up est le programme de croissance qui accompagne les entrepreneuses dans la montée en puissance de leur entreprise.

HEC Up, c’est un parcours d’excellence pour se former à la stratégie commerciale et à la vente, des ateliers thématiques, un suivi individualisé avec un.e mentor HEC, et une communauté d’entrepreneuses soudées !

OBJECTIFS

Sans clients, pas d’entreprise ! La compétence commerciale est LA compétence à développer pour garantir la pérennité de votre business et votre indépendance financière.

Le programme HEC Up est gratuit pour les bénéficiaires, et s’inscrit dans la continuité du programme HEC Stand Up, favorisant ainsi le suivi et l’accompagnement des participantes.

Avec un programme concret centré sur le développement commercial, HEC Up permet de :

Développer votre chiffre d’affaire

Monter en compétences sur la vente

Préparer la croissance de votre entreprise

Renforcer votre posture de cheffe d’entreprise

PROGRAMME

Lancé en 2023, HEC Up est un programme du Centre d’Entrepreneuriat Social d’HEC.

HEC Up propose un parcours individuel et collectif, avec comme objectif la croissance :

UN PARCOURS DIGITAL

UN SUIVI INDIVIDUALISÉ

UNE AVENTURE COLLECTIVE

QUI PEUT CANDIDATER ?

Pour candidater à HEC Up, il suffit de :

Être une femme entrepreneuse certifiée HEC Stand Up

Proposer une offre qui a fonctionnée auprès de quelques clients différents, même si elle n’est pas forcément encore parfaite

Consacrer au moins 80% de son temps à son projet

Avoir envie d’intégrer une communauté de plus de 900 entrepreneuses déterminées, qui interagissent entres elles sur leur business, l’actualité, les opportunités, les conseils et les difficultés ! Un collectif de femmes qui se soutiennent en passant à l’action.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-01T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-01T17:30:00.000+02:00

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https://entrepreneuriat-social.hec.fr/programme-up/aac-webinaire

HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines



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