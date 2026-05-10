HEC Paris Jouy-en-Josas Mercredi 27 mai, 12h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-27T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-27T13:00:00.000+02:00

1

https://events.blackthorn.io/en/7R4PSv67/g/TfEa077k3N/how-to-become-a-hec-emba-student-may-27th-2026-4a26bFyV0v/overview

HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

