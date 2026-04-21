La productivité des entrepreneurs à l’heure de l’IA et du no code HEC Paris Jouy-en-Josas Mardi 12 mai, 14h00 sur inscription

Challenge+ Afrique – La productivité des entrepreneurs à l’heure de l’IA et du no code

Webinaire HEC Challenge + Afrique — IA et no code : ce qui change vraiment pour les entrepreneurs

Dix idées par semaine. Deux mains pour les exécuter. Une journée qui ne suffit jamais.

C’est le quotidien de la plupart des entrepreneurs qui démarrent. Entre le produit, les clients, la compta, la communication et la recherche de financement, le vrai goulot d’étranglement n’est presque jamais l’idée. C’est le temps.

L’IA et le no code promettent de débloquer ce goulot. Encore faut-il savoir où ils tiennent leurs promesses, et où ils en font perdre.

Rendez-vous le :

mardi 12 mai 2026

14h (Paris) · 12h00 (UTC)

En ligne — inscription gratuite

Quatre regards croisés pour en parler concrètement :

Adama TOURE, co-directeur académique de HEC Challenge+ Afrique et CEO de Siriz sa. Il accompagne au quotidien des entrepreneurs africains qui intègrent ces outils dans leurs opérations.

Yoann KASSI-VIVIER, fondateur de BARA-K Studio et alumni HEC Paris.

Sandra Luce, productrice, fondatrice de X’plore Action et certifiée HEC Challenge+ Afrique.

Etienne KRIEGER, professeur affilié à HEC Paris et co-directeur académique du programme Challenge+ Afrique.

Ce webinaire s’adresse aux entrepreneurs qui veulent passer de l’intuition à la pratique, sans se noyer dans le bruit ambiant autour de l’IA.

Et après le webinaire ?

Si la conversation vous donne envie d’aller plus loin, sachez que les candidatures pour la Promo 6 d’HEC Challenge+ Afrique sont ouvertes.

Huit mois d’accompagnement intensif en format hybride à Abidjan, une rentrée en octobre 2026, et une communauté de 140 entrepreneurs déjà accompagnés depuis la création du programme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-12T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-12T15:00:00.000+02:00

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https://hec-fr.zoom.us/webinar/register/WN_FLk5al6wTwSEQPN2eP92aw#/registration

HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines



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