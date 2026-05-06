, HEC Paris, Jouy-en-Josas
, HEC Paris, Jouy-en-Josas mardi 12 mai 2026.
Mardi 12 mai, 13h30 HEC Paris Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-12T13:30:00+02:00 – 2026-05-12T15:00:00+02:00
Fin : 2026-05-12T13:30:00+02:00 – 2026-05-12T15:00:00+02:00
HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Les Metz Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.hec.edu/en/faculty-research/events/acquisition-market-thickness-and-rd-investment-incentives-evidence-national-security-restrictions »}]
HEC Paris
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