L’exit des startups et des PME : IPO, M&A ou LBO ? HEC Paris Jouy-en-Josas Mercredi 6 mai, 18h00 sur inscription

Conférence Club Challenge + : L’exit des startups et des PME : IPO, M&A ou LBO ?

#Conférence Club Challenge+

Rendez-vous le 6 mai 2026 !

Le Club Challenge+ a le plaisir de vous inviter à une conférence en ligne sur le thème : L’exit des startups et des PME : IPO, M&A ou LBO ?

Cette conférence sera animée par Etienne KRIEGER, Professeur à HEC Paris et François Pelen Co-Founder du Groupe Point Vision.

Un temps d’échange privilégié pour mieux comprendre :

– Les différentes stratégies de cession et d’exit

– La fréquence et les dynamiques des opérations de M&A, IPO et LBO

– Le parcours du Groupe Point Vision : genèse et principales étapes de développement

– Le dilemme de l’exit : comment préparer et conduire l’opération

– Les bonnes pratiques… et les pièges à éviter

La rencontre se conclura par un temps d’échange avec les participants.

Mercredi 6 mai 2026, de 18h00 à 19h30

Sur Zoom

N’hésitez pas à vous inscrire et à partager l’information autour de vous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-06T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-06T19:30:00.000+02:00

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https://hec-fr.zoom.us/meeting/register/LQ4_MgvlSoSvdN9Vsxx2mw#/registration

HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines



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