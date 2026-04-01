L’exit des startups et des PME : IPO, M&A ou LBO ? HEC Paris Jouy-en-Josas
L’exit des startups et des PME : IPO, M&A ou LBO ? HEC Paris Jouy-en-Josas mercredi 6 mai 2026.
L’exit des startups et des PME : IPO, M&A ou LBO ? HEC Paris Jouy-en-Josas Mercredi 6 mai, 18h00 sur inscription
Conférence Club Challenge + : L’exit des startups et des PME : IPO, M&A ou LBO ?
#Conférence Club Challenge+
Rendez-vous le 6 mai 2026 !
Le Club Challenge+ a le plaisir de vous inviter à une conférence en ligne sur le thème : L’exit des startups et des PME : IPO, M&A ou LBO ?
Cette conférence sera animée par Etienne KRIEGER, Professeur à HEC Paris et François Pelen Co-Founder du Groupe Point Vision.
Un temps d’échange privilégié pour mieux comprendre :
– Les différentes stratégies de cession et d’exit
– La fréquence et les dynamiques des opérations de M&A, IPO et LBO
– Le parcours du Groupe Point Vision : genèse et principales étapes de développement
– Le dilemme de l’exit : comment préparer et conduire l’opération
– Les bonnes pratiques… et les pièges à éviter
La rencontre se conclura par un temps d’échange avec les participants.
Mercredi 6 mai 2026, de 18h00 à 19h30
Sur Zoom
N’hésitez pas à vous inscrire et à partager l’information autour de vous !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-06T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-06T19:30:00.000+02:00
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https://hec-fr.zoom.us/meeting/register/LQ4_MgvlSoSvdN9Vsxx2mw#/registration
HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines
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