L’exit des startups et des PME : IPO, M&A ou LBO ?, HEC Paris, Jouy-en-Josas
L’exit des startups et des PME : IPO, M&A ou LBO ?, HEC Paris, Jouy-en-Josas mardi 8 septembre 2026.
L’exit des startups et des PME : IPO, M&A ou LBO ? Mardi 8 septembre, 14h00 HEC Paris Yvelines
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-08T14:00:00+02:00 – 2026-09-08T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-08T14:00:00+02:00 – 2026-09-08T15:30:00+02:00
#Conférence Club Challenge+
La conférence prévue le 6 mai 2026 est reportée le 8 septembre 2026 !
Le Club Challenge+ a le plaisir de vous inviter à une conférence en ligne sur le thème : L’exit des startups et des PME : IPO, M&A ou LBO ?
Cette conférence sera animée par Etienne KRIEGER, Professeur à HEC Paris et François Pelen Co-Founder du Groupe Point Vision.
Un temps d’échange privilégié pour mieux comprendre :
– Les différentes stratégies de cession et d’exit
– La fréquence et les dynamiques des opérations de M&A, IPO et LBO
– Le parcours du Groupe Point Vision : genèse et principales étapes de développement
– Le dilemme de l’exit : comment préparer et conduire l’opération
– Les bonnes pratiques… et les pièges à éviter
La rencontre se conclura par un temps d’échange avec les participants.
8 SEPT 2026 de 14h à 15h30
Sur Zoom
N’hésitez pas à vous inscrire et à partager l’information autour de vous !
HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Les Metz Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://hec-fr.zoom.us/meeting/register/LQ4_MgvlSoSvdN9Vsxx2mw#/registration »}]
Conférence Club Challenge + : L’exit des startups et des PME : IPO, M&A ou LBO ? Conférence Club Challenge+ HEC Paris exit startups PME IPO M&A LBO
HEC Paris
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