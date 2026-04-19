HEC Paris Jouy-en-Josas Jeudi 7 mai, 13h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-07T13:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-07T15:30:00.000+02:00

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https://www.hec.edu/en/faculty-research/events/structure-organizational-advancement-career-ladders-internal-labor-markets

HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines



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