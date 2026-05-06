Atelier famille imprime ton motif cachemire !, Musée de la Toile de Jouy, Jouy-en-Josas

Informations pratiques

Atelier famille imprime ton motif cachemire ! 19 et 20 septembre Musée de la Toile de Jouy Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En lien avec l’exposition sur Amédée Couder, dessinateur textile pour la manufacture Oberkampf de Jouy-en-Josas au 19ème siècle. Dessine et imprime ton motif !

Musée de la Toile de Jouy 54 rue Charles de Gaulle, 78350 Jouy-en-Josas, France Jouy-en-Josas 78350 Les Metz Yvelines Île-de-France +33139564864 https://www.museedelatoiledejouy.fr Le Musée de la Toile de Jouy, situé à Jouy-en-Josas (Yvelines), musée municipal possédant l’appellation “Musée de France”, s’attache à préserver et valoriser l’histoire ainsi que les techniques liées à la production de cotonnades imprimées à la Manufacture de Jouy-en-Josas, active entre 1760 et 1843.

Ces cotonnades ornées de motifs emblématiques sont destinées aussi bien à l’habillement qu’à l’ameublement et sont aujourd’hui connues mondialement sous le terme Toile de Jouy. Parking gratuit. Transilien V en direction de Massy-Palaiseau : arrêt Petit Jouy/Les Loges. Bus : arrêt Musée de Jouy.

Atelier impression textile

©Musée de la Toile de Jouy