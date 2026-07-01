Visite guidée du Temple protestant de Jouy-en-Josas, Temple protestant de Jouy-en-Josas, Jouy-en-Josas
samedi 19 septembre 2026 · Temple protestant de Jouy-en-Josas · Jouy-en-Josas
Informations pratiques
Visite guidée du Temple protestant de Jouy-en-Josas 19 et 20 septembre Temple protestant de Jouy-en-Josas Yvelines
Entrée libre, sans limite de place
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Durant les après midi du samedi et du dimanche, vous pourrez visiter le temple de Jouy-en-Josas, avec des commentaires concernant sa construction, son évolution, sa rénovation, mais aussi des explications sur le protestantisme.
Temple protestant de Jouy-en-Josas 5 rue du temple 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Les Metz Yvelines Île-de-France https://jvvc.epudf.org/ Temple protestant construit en 1865 et rénové en 2026
Visite commentée
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