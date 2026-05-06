Visite libre et gratuite de la Maison Léon Blum – JEP 2026, Maison Léon Blum, Jouy-en-Josas

Informations pratiques

Visite libre et gratuite de la Maison Léon Blum – JEP 2026 19 et 20 septembre Maison Léon Blum Yvelines

Visite libre uniquement, sans réservation préalable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vous aurez l’occasion d’en apprendre plus sur le parcours de Léon Blum résumé dans la salle d’exposition permanente, avec ses documents inédits. Vous pourrez ensuite profiter du grand parc arboré dans lequel vous pourrez pique-niquer en apportant votre panier-repas (pas de vente sur place).

Le parcours de citations de Léon Blum dans le jardin vous emmènera à l’entrée de la dernière demeure de l’illustre homme d’Etat : il ne vous restera plus qu’à pousser la porte pour découvrir les lieux conservés quasiment à l’identique depuis son décès en 1950, et les différentes pièces de vie au charme intact.

En bonus au cours de votre visite : quelques documents issus de nos archives seront exposés temporairement pour célébrer les 90 ans du Front populaire de 1936 !

Pour finir, passez par la librairie-boutique du musée avec ses nombreux titres sur Léon Blum et la période du Front populaire, ainsi que quelques articles inédits. Une bonne occasion de pour repartir avec un souvenir de votre visite.

Maison Léon Blum 4 Rue Léon Blum, 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France 01 30 70 68 46 https://www.maisonleonblum.fr/ https://www.facebook.com/maisonleonblum;https://www.instagram.com/maison_leon_blum/ La maison de Léon et Jeanne Blum est située à Jouy-en-Josas dans les Yvelines. L’ancien président du Conseil Léon Blum y vécut cinq années avant de décéder sur les lieux le 30 mars 1950 d’un infarctus à l’âge de 77 ans. La propriété a reçu le Label « Maisons des illustres » en 2012. Parking public gratuit à 100m

Ligne de bus 6132 arrêt « Les Metz-la Mare » puis 2 minutes de marche

RER C arrêt « Jouy-en-Josas » puis 20 minutes de marche

La Maison Léon Blum sera ouverte gratuitement au public pour les journées européennes du patrimoine le samedi 19 septembre et le dimanche 20 septembre de 11h à 18h !

© Maison Léon Blum